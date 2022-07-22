Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России покажут популярный турецкий сериал «Номер... 13:22
Захарова объяснила, почему западные СМИ предпочитают Лаврова Боррелю 13:22
Кремль рассчитывает, что инициатива в США против поставок нефти... 13:21
ФАС оштрафовала металлопрокатчиков на 1,7 млрд рублей из-за... 13:21
Кадыров: многие страны стали понимать, что Россия успешно завершит... 13:18
В МИД КНР отреагировали на заявления США... 13:16
Правоохранители изъяли у жителей Полтавской области Украины... 13:15
В одном из московских прудов нашли тело мужчины 13:10
Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудят тему военно-технического... 13:09
В Иране женщине грозит 100 ударов плетью за протесты... 13:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: США не будут поставлять Киеву ракеты ATACMS

close
100%
Wikimedia Commons

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS (Army Tactical Missile System) для высокомобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом сообщает ТАСС.

«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США (Джо Байдена), он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — рассказал Салливан.

Он отметил, что позиция Байдена состоит в том, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.

До этого стало известно, что США передадут Украине 500 беспилотников Phoenix Ghost.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+