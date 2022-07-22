Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России покажут популярный турецкий сериал «Номер... 13:22
Захарова объяснила, почему западные СМИ предпочитают Лаврова Боррелю 13:22
Кремль рассчитывает, что инициатива в США против поставок нефти... 13:21
ФАС оштрафовала металлопрокатчиков на 1,7 млрд рублей из-за... 13:21
Кадыров: многие страны стали понимать, что Россия успешно завершит... 13:18
В МИД КНР отреагировали на заявления США... 13:16
Правоохранители изъяли у жителей Полтавской области Украины... 13:15
В одном из московских прудов нашли тело мужчины 13:10
Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудят тему военно-технического... 13:09
В Иране женщине грозит 100 ударов плетью за протесты... 13:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

NOVA: на побережье в Болгарии обнаружили обломки российской ракеты ЗРПК «Панцирь-С»

close
100%
Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА «Новости»

Часть ракеты российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» прибило к черноморскому берегу Болгарии. Об этом сообщает портал NOVA.

В публикации отмечается, что обломки ракеты на пляже между городами Поморие и Ахелоем обнаружили туристы. Они испугались и немедленно вызвали представителей правоохранительных органов.

Эксперты издания утверждают, что речь идет о хвостовой части российской зенитной ракеты. Отмечается, что она не представляет опасности.

Ранее экс-полковник Генерального штаба ВС РФ, военный эксперт и обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок в своей авторской статье рассказал, что любые претензии к отечественным зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) в контексте атаки дронов ВСУ на «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) являются безосновательными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+