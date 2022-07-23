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Замглавы Херсонской области Стремоусов обвинил США в обстрелах региона из HIMARS

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Flickr.com

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS региона стоят не украинские военные, а американцы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — сказал Стремоусов.

Также он добавил, что мост в любом случае восстановят. Кроме того, замглавы администрации региона уточнил, что при необходимости через Днепр в течение нескольких часов могут развернуть понтонные переправы.

20 июля Стремоусов сообщал, что Вооруженные силы Украины второй день подряд обстреливали из американских РСЗО HIMARS мост через Днепр в Херсонской области. По его словам, 11 из 12 ракет попали в цель.

Ранее замглавы администрации Херсонской области также заявлял, что в результате обстрела Херсона есть попадания в Антоновский мост, при этом транспортный переход функционировал.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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