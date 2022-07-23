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ВСУ выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС в Херсонской области

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РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили не менее семи снарядов по району Каховской гидроэлектростанции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

По данным властей, в 5:07 мск зафиксировано «порядка семи прилетов». В районе Каховской ГЭС заметили дым. Представитель администрации указал, что ВСУ наносили удары по станции.

Каховская ГЭС перешла под контроль российских Вооруженных сил в марте в ходе спецоперации на Украине.

Местные власти неоднократно сообщали, что ВСУ предпринимали попытки обстрела ГЭС. Так, 8 июля глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку и предотвратила выход станции из строя.

18 июля украинские войска нанесли очередной удар по станции, сообщали власти. Тогда был поврежден магистральный газопровод, сама станция не получила повреждений.

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