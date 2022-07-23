Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил об ударе ВСУ по мосту через реку Ингулец

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мосту через реку Ингулец в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Нанесен удар по Дарьевскому мосту (мост через реку Ингулец в селе Дарьевка. — «Газета.Ru»). В объект попало семь снарядов», — сказал Стремоусов.

Он также добавил, что удары были нанесены с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, Стремоусов отметил, что сейчас в регионе усиливается система ПВО, что позволит перехватывать все снаряды, выпущенные из РСЗО HIMARS.

Ранее заместитель главы Херсонской области заявлял, что за обстрелами реактивной системой залпового огня HIMARS региона стоят не украинские военные, а американцы.

20 июля Стремоусов сообщал, что Вооруженные силы Украины второй день подряд обстреливали из американских РСЗО HIMARS мост через Днепр в Херсонской области. По его словам, 11 из 12 ракет попали в цель.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.