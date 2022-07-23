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Российский спецназ обнаружил замаскированные силы украинской армии

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Росгвардия

Силы спецназначения Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил России обнаружили замаскированные позиции украинских военных. Об этом сообщает Министерство обороны РФ на своем официальном сайте.

По информации ведомства, российский спецназ обнаружил передовой дозор Вооруженных сил Украины, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.

«Используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что после этого группа отошла на безопасное расстояние и навела огонь артиллерии на технику и живую силу ВСУ.

Ранее спецназ Росгвардии в Харьковской области уничтожил шесть бойцов подразделения «Кракен». Отмечается, что одного из участников группы взяли в плен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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