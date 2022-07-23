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Военкор Котенок сообщил об обстреле морского порта Одессы

Не менее двух ракет ударили по объектам ВСУ в морском порту Одессы

Военные объекты украинских вооруженных формирований в Одессе, включая порт города, подверглись удару. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Серия прилетов по Одессе. Не менее пяти взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта. <...> Украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы», — указано в сообщении.

К одной из публикаций прикреплена фотография, на которой можно увидеть заснятый с моря порт, над которым развеваются клубы черного дыма.

20 июля Министерство обороны России сообщало, что российские войска уничтожили более 200 человек личного состава Вооруженных сил Украины и более 10 единиц иностранной военной техники в результате ракетного удара по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области.

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