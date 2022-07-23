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Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Днепропетровской области до 200 украинских военных

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в населенном пункте Апостолово в Днепропетровской области ударом высокоточным оружием ВКС России были уничтожены до 200 человек личного состава ВСУ.

Удар был нанесен по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Также было уничтожено девять артиллерийских орудий и военная техника, уточнил Конашенков.

По данным Минобороны, российские ВС подавили три взвода РСЗО «Град» в трех населенных пунктах, три артиллерийских взвода установок «Мста-С» и 10 — орудий «Мста-Б» и др. За сутки было уничтожено 11 украинских беспилотников.

Днем ранее Минобороны сообщило об уничтожении ВКС России склада ракетного вооружения украинской армии в Николаеве.

24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Главными целями он назвал «избавление населения Донбасса от геноцида», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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