Минобороны: ВС РФ поразили 12 пунктов управления и четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки поразили 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и под Николаевом.

Как рассказали в оборонном ведомстве, по военным объектам на территории Украины продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

«За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами», — отметили в Минобороны.

Там также уточнили, что пораженные склады находятся в районах населенного пункта Никаноровка ДНР и города Николаев.

Помимо этого, российские военные поразили живую силу и военную технику противника в 226 районах, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны РФ показало работу подразделений спецназа Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине.