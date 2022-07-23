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Минобороны России: система ПВО за сутки уничтожила 11 беспилотников ВСУ

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Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнильца, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области, Терновые Поводы, Калиновка Николаевской области, Цюрупинск Херсонской области, Харцызск и Горловка Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.

20 июля российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Харьковской области и в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29, а также поразили девять беспилотников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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