Сирийские военные не пропустили колонну из пяти американских БТР в провинции Камышлы

Сирийские военные не пропустили колонну американских военных в провинции Камышлы на северо-востоке республики, сообщает Сирийское государственное информационное агентство SANA.

По информации издания, пять американских БТР в сопровождении пикапа, принадлежащего курдскому ополчению «Касд», пытались проехать в деревню Телль-Захаб, однако военнослужащие сирийской армии заставили их покинуть район.

Как сообщается, такие инциденты участились в последнее время.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа. Дамаск не раз называл присутствие американского военного контингента в стране оккупацией и государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти. Россия также потребовала вывода из Сирии всех незаконно находящихся там войск.