В США спрогнозировали последствия ухудшения ситуации на Украине

Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью, в которой говорится о том, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля, что грозит странам, не вовлеченным в конфликт, полномасштабной войной.

По мнению иностранных журналистов, украинский кризис затягивается, становится «токсичным» и в него вскоре могут быть вовлечены и другие страны и новые технологии, причем никакие международные организации оказываются не в состоянии сдержать развитие событий.

«Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации или применении ядерного оружия», — говорится в публикации.

Даже общее желание президентов России и США не дает гарантий для предотвращения полномасштабного конфликта, утверждает автор.

«Война на Украине будет постоянно вызывать новые, неопределенные, тревожные и пугающие непредвиденные обстоятельства. Миру придется научиться с этим жить», — пишет Foreign Affairs.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Главными целями он назвал «избавление населения Донбасса от геноцида», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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