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АПЛ «Северодвинск» и фрегат «Адмирал Горшков» прибыли для участия в Главном морском параде

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Ramon Espinosa/AP

Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и десантный корабль «Иван Грен» прибыли в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» уже занял свое место на бочках в реке Неве между Дворцовым и Благовещенским мостами», — добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 31 июля Владимир Путин намерен посетить Главный военно-морской парад, организованный в Петербурге. Каких-либо подробностей, связанных с визитом Путина в Санкт-Петербург и других деталей поездки, Песков не привел.

Также Песков анонсировал разговор главы государства с «Артеком». В международном детском центре «Артек» организовали финал всероссийского конкурса «Большая перемена».

По его словам, среди ребят будут финалисты конкурса «Большая перемена». Планов на поездку Путина в Крым в настоящий момент нет, заключил Песков. В 2021 году Путин также посещал парад к Петербурге.

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