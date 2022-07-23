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Генсек ООН Гутерриш осудил ракетный удар в районе порта Одессы

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар в районе порта Одессы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя генерального секретаря Фархана Хака.

По его словам, ракетные удары по порту Одессы угрожают договоренностям по вывозу зерна из портов Украины, что, в свою очередь, может усугубить глобальный продовольственный кризис.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал о ракетном ударе по порту Одессы. Он заявил о как минимум двух ракетах, которые ударили по военным объектам Украины в порту Одессы. Всего он написал о пяти взрывах. Украинские ресурсы также подтвердили попадание двух ракет по морскому порту Одессы.

Также ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения об экспорте зерна. Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели.

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