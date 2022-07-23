В Минобороны Турции заявили, что Россия не причастна к обстрелам Одессы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российская сторона не имеет отношения к обстрелам Одессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter оборонного ведомства Турции.

«В контактах, состоявшихся у нас сегодня с Россией, было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — сказал Акар.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар в районе порта Одессы. По его словам, ракетные удары по порту Одессы угрожают договоренностям по вывозу зерна из портов Украины, что, в свою очередь, может усугубить глобальный продовольственный кризис.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал о ракетном ударе по порту Одессы. Он заявил о как минимум двух ракетах, которые ударили по военным объектам Украины в порту Одессы. Всего он написал о пяти взрывах. Украинские ресурсы также подтвердили попадание двух ракет по морскому порту Одессы.