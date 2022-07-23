Министерство государственной безопасности Луганской народной республики обвинило в госизмене бывшего сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, мужчина был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине. Экс-сотрудника миссии ОБСЕ задержали в апреле.

«Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена». Шабанова завербовал бывший сотрудник СБУ, резидент ЦРУ на Украине Лукашенко Андрей Владимирович. Он занимался разведкой с 1999 года по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что большинство седых волос у него появилось из-за переговоров с русскими и иранцами.