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Глава Чечни Кадыров допустил, что помощь Запада «тает в карманах властей» Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры брошенного украинскими военными лагеря.

Кадыров поделился впечатлениями от успехов ВС РФ.

«Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме. Деньги, оружие, техника, люди — и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности. Однако с каждым днем борьба эта оборачивается для них не самым лучшим образом. Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что моральный дух украинских солдат падает, и предположил, что западное оружие не доходит должным образом до военных, но вместо этого «таинственным образом тает в карманах властей».

Ранее Кадыров показал закупленные для чеченских военных «АХМАТ-мобили». Бронемашины созданы с учетом пожеланий и опыта принимавших участие в спецоперации на Украине чеченских бойцов.

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