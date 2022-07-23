NI: США неожиданно отреагировали на новость об испытании ракеты «Сармат»

Американский аналитик Марк Шнайдер заявил, что администрация США «довольно неожиданно» отреагировала на новости о российской баллистической ракете «Сармат». Об этом он написал в издании National Interest.

По словам Шнайдера, «Сармат» является самым опасным оружием из всех боевых систем, представленных Россией в последние годы.

«Готов ли Запад к российской тяжелой МБР «Сармат»?» — задается вопросом автор американского издания.

В администрации США заявили, что РФ заранее уведомила об испытаниях своей новой МБР, и они не стали неожиданностью для Белого дома. Они добавили, что не видят в тестировании Россией этого оружия угрозы для Америки и ее союзников.

Ранее сообщалось, что предприятия государственной корпорации «Роскосмос» уже начали серийное производство ракет «Сармат», заявил бывший генеральный директор Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, первый полк уже приступит к боевому дежурству до конца текущего года на территории Красноярского края. Также Рогозин подчеркнул, что госкорпорация ведет подготовку ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата».

«Сармат» представляет собой российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения.