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The Drive: в Китае смогли разработать «простой» аналог российского «Посейдона»

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Минобороны РФ

По данным профильного издания The Drive, китайские ученые смогли разработать «упрощенный» аналог российской беспилотной субмарины-торпеды «Посейдон».

В отличие от оригинального оружия, китайская торпеда не будет оснащена ядерной боевой частью, однако другие характеристики схожи с российскими — дальность действия до десяти тысяч километров (достаточно, чтобы поразить Сан-Франциско из Шанхая) и ядерная силовая установка, которая позволит достичь скорости в 30 узлов.

Еще одним упрощением стало облегчение силовой установки за счет уменьшения количества экранирующих материалов, а также замена дорогостоящих редкоземельных материалов на более дешевые.

Ранее американский эксперт назвал торпеду «Посейдон» оружием, способным преодолеть любую оборону.

«Посейдон» предназначен для доставки ядерного боеприпаса к побережью вероятного противника — взрыв способен не только разрушить (в том числе военную) инфраструктуру, но и вызвать искусственное цунами, а также радиоактивное поражение акватории. Все это является так называемым неприемлемым ущербом для вероятного противника — частью ядерной триады стратегического сдерживания.

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