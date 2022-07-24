Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Омске дети испугались наказания и скрыли смерть друга 12:23
Мариинский театр представит оперу итальянского композитора Джоаккино... 12:23
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви... 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению... 12:16
В Москве мужчина избил женщину и пытался отобрать у нее... 12:16
Административное дело в отношении новосибирского депутата... 12:16
Президент UFC восхитился главой российской лиги ACA, который остановил... 12:10
СМИ: Галкин продает замок в Грязи ради покупки дома... 12:10
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минобороны РФ показало кадры работы уникального штурмовика Су-25 «Грач»

Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 «Грач» ВКС РФ в военной операции на Украине. Видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале .

На кадрах показаны крупные планы бронированной кабины самолета, заряжание неуправляемых ракет С-13 в блок Б-13Л, выруливание и взлет пары с аэродрома.

Съемка ведется как снаружи самолета, так и изнутри кабины ведомого. После отстрела ракет штурмовики совершают маневры уклонения от ПВО, производя полет на предельно малой высоте (судя по видео - менее 100 метров).

После выполнения боевой задачи оба самолета успешно приземляются и заруливают на стоянку, после чего показано, как летчик покидает одну из машин.

В сообщении, сопровождающем ролик, отмечается, что экипажи штурмовой авиации нанесли «ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ». Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил дооборудовать белорусские самолеты СУ-25 на российских авиазаводах.

По словам Путина, на вооружении белорусской армии находится «достаточно большая группировка самолетов Су-25».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+