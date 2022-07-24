Пентагон протестирует в войсках электромобили Canoo

Пентагон протестирует электромобили Canoo для использования в войсках. Об этом сообщает CarBuzz.

Отмечается, что машины будут использоваться «в оперативной и гарнизонной среде». При этом авторы публикации отмечают необычный вид машин и шутят, что можно не отправлять войска в бой, потому что от одного вида машины враг «умрет со смеху».

Отмечается, что стоимость одного электрокара Canoo для войск составила $67,4 тыс. Такие же машины закупило НАСА в качестве транспортных средств для доставки астронавтов на стартовую площадку для лунных миссий.

Ранее сообщалось, что к 2035 году военно-морские силы США перейдут на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, что позволит сократить загрязнение воздуха на 65% в течение следующих трех десятилетий.

Ожидается. что к 2050 году военно-морской флот сократит выбросы на 65%, к 2030 году будет получать всю свою энергию из источников, не загрязняющих окружающую среду, а к 2035 году закупит автомобили с нулевым уровнем выбросов.