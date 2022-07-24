Британские ВВС с марта утроили количество разведывательных полетов у границ России, сообщает журнал UK Defence JournalВ со ссылкой на минобороны Соединенного Королевства.

Издание сравнивает количество полетов в декабре 2021 года и марте 2022 года — шесть против 18. Авторы отмечают, что большую часть полетов самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 производят над Черным морем, наблюдая за действиями вооруженных сил России и передавая разведданные вооруженным силам Украины.

В рамках разведывательных миссий, британские ВВС взаимодействуют с американской разведкой. Издание отмечает, что британские разведывательные самолеты способны вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории страны, не нарушая ее воздушных границ.

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