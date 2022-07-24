Стремоусов: украинские военные снова обстреляли район Каховской ГЭС и мост через Ингулец

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по району Каховской ГЭС и мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка. Об этом сообщает ТАСС.

«По Каховской ГЭС и Дарьевскому мосту стреляли. ПВО успешно отразила большинство снарядов, однако есть попадания по Дарьевскому мосту. Движение по нему не нарушено», — сказал он.

Стремоусов добавил, что данный мост не имеет стратегического и военного значения, однако вторые сутки подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Накануне он рассказал, что в результате удара украинских войск по мосту в районе Каховской ГЭС в нем появились дырки, но он не был разрушен, дамба тоже не пострадала.

Также сообщалось, что украинские военные нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области.