Власти заявили, что обстрел Каховской ГЭС в Херсонской области велся из HIMARS

Обстрел Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны Украины в Херсонской области осуществлялся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, информацию подтвердил глава региональной администрации района Херсонской области Владимир Леонтьев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Инфраструктура повреждена ракетами Соединенных Штатов», — пояснил Леонтьев.

Как добавил глава администрации, подобные действия являются террором в отношении населения.

«Это террор против мирного населения», — добавил он.

Украинские войска целенаправленно наносили огонь по гражданской инфраструктуре, обратил внимание собеседник агентства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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