Захарова: ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры в порту Одессы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию об обстреле морского порта Одессы. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломата.

В своей публикации Захарова упомянула слова президента Украины Владимира Зеленского, охарактеризовавшего произошедшее как «вопиющее русское варварство».

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала официальный представитель российского МИД.

Другие подробности нанесения удара не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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