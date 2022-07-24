FT: Китай оповестил США о вероятном военном ответе на визит Пелоси на Тайвань

В Китае выступили в частном порядке с более сильными предупреждениями в отношении администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена в связи с предполагаемой поездкой спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Один источник заявил, что Китай выразил «более сильное сопротивление» США в частном порядке, чем раньше. Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ», — подчеркнули в СМИ.

Ранее о возможном военном ответе Пекина на визит Пелоси писало китайское издание Global Times. Впоследствии американский президент Джо Байден заявил, что в министерстве обороны США негативно воспринимают планы председателя нижней палаты Конгресса посетить Тайбэй.