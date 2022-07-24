Украина ждет от Запада 30 РСЗО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что американские конгрессмены намерены поставить Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского политика.

«После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS...» — пояснил Ермак

Речь о поставках украинской столице вооружения от Соединенных Штатов и их союзников. В частности, прорабатывается передача 25-30 единиц военных техники и соответствующих боеприпасов.

Сейчас наиболее важным вопросом, касающимся безопасности Украины, считается тема поставок боеприпасов для западных РСЗО, пояснил Ермак.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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