Минобороны России сообщило о поражении девяти пунктов управления в ходе военных действий на Украине.

Так, был поражен объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Курахово Донецкой народной Республики и Новоданиловки Запорожской области.

Также в ДНР и Николаевской области были уничтожены семь складов с боеприпасами и топливом.

В районе Артемовска в ДНР российская авиация ударила по двум подразделениям ВСУ и уничтожила две американские гаубицы М777, а в районе Николаева — комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что в морском порту Одессы удалось ликвидировать украинский военный корабль. Также был уничтожен склад поставленных Соединенными Штатами противокорабельных ракет Harpoon. Для уничтожения целей российские военные задействовали высокоточные ракеты большой дальности морского базирования.