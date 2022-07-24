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Минобороны РФ сообщило об уничтожении командного пункта группировки войск «Каховка»

Минобороны России сообщило о поражении девяти пунктов управления в ходе военных действий на Украине.

Так, был поражен объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Курахово Донецкой народной Республики и Новоданиловки Запорожской области.

Также в ДНР и Николаевской области были уничтожены семь складов с боеприпасами и топливом.

В районе Артемовска в ДНР российская авиация ударила по двум подразделениям ВСУ и уничтожила две американские гаубицы М777, а в районе Николаева — комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что в морском порту Одессы удалось ликвидировать украинский военный корабль. Также был уничтожен склад поставленных Соединенными Штатами противокорабельных ракет Harpoon. Для уничтожения целей российские военные задействовали высокоточные ракеты большой дальности морского базирования.

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Операция на Украине. Новости
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