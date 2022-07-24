Появилось видео, где «Солнцепеки» «Отважных» выжигают позиции украинских войск

Видео, на котором можно увидеть работу установки ТОС 1А группировки О («Отважные»), появилось в сети. Об этом сообщает РИА «Новости».

На представленных кадрах демонстрируется, как наносятся удары по опорным пунктам украинских войск под Северском.

«Наша задача поражать противника в их опорных пунктах. <...> Занимают в основном националисты и наемники под Северском. При попадании снаряда образуется избыточное давление, а температура достигает 3000 градусов», — пояснил агентству военнослужащий.

По словам собеседника, после нанесения удара украинские военные в скором времени покидают свои позиции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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