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В Киеве заявили, что на передовой служат более 5 тысяч украинок

Замминистра обороны Украины Маляр: более 5 тысяч украинок служат на передовой

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Efrem Lukatsky/AP

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что более 50 тыс. женщин работают в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Кроме 38 тыс. женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тыс. женщин в ВСУ», — приводит ее слова Укринформ.

Замминистра добавила, что на передовой сейчас находятся более 5 тыс. женщин.

Ранее стало известно, что гражданки Украины, владеющие навыками из утвержденного министерством обороны республики перечня, с 1 октября должны будут встать на учет в военкоматах. Речь идет о семи профессиях и 14 специальностях. Среди них — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, инженерия программного обеспечения и другие.

До этого в ВСУ сообщили о «всплеске добровольцев» среди женщин.

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