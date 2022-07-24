В Киеве заявили, что на передовой служат более 5 тысяч украинок

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что более 50 тыс. женщин работают в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Кроме 38 тыс. женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тыс. женщин в ВСУ», — приводит ее слова Укринформ.

Замминистра добавила, что на передовой сейчас находятся более 5 тыс. женщин.

Ранее стало известно, что гражданки Украины, владеющие навыками из утвержденного министерством обороны республики перечня, с 1 октября должны будут встать на учет в военкоматах. Речь идет о семи профессиях и 14 специальностях. Среди них — химия, биология, телекоммуникации и радиотехника, инженерия программного обеспечения и другие.

До этого в ВСУ сообщили о «всплеске добровольцев» среди женщин.