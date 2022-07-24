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В Херсоне задержали мужчину, отправившего российским военным сообщения по приказу СБУ

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Ян Тихонов/РИА «Новости»

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать в Херсоне Дмитрия Захарова, сознавшегося в рассылке спам-сообщений российским военным с призывом сдаваться. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что приказ отдала Служба безопасности Украины (СБУ).

«Занимался выловом и продажей морепродуктов, часть этого вылова была незаконной, это покрывал сотрудник СБУ. После начала СВО я сообщил своему куратору Руслану, что у меня есть компьютерная программа, с помощью которой я рассылаю рекламу своим клиентам и предложил ему разослать сообщения», — пояснил Захаров.

Как объяснил задержанный, он получил порядка 500 номеров военных РФ и направил им сообщения с предложением сдаться.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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