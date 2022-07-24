СМИ раскрыли подробности подготовки взявших остров Змеиный украинских войск

Британские силы спецназначения занимались обучением украинских военнослужащих, чтобы Украина могла вернуть контроль над островом Змеиный, пишет газета Sun, ссылаясь на свои источники в вооруженных силах Британии.

«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций», — отмечается в публикации.

Сообщается, что британский спецназ учил украинских солдат использовать подводные буксировщики. Британская газета утверждает, что при помощи ВМС Британии водолазы из Украины могли обследовать побережье на наличие мин прежде, чем дать сигнал основной группе «начать атаку».

Журналисты Sun рассказали о цели возвращения острова Змеиный лишь в заголовке. Даты обучения украинцев британскими военными не указываются.

Ранее военный эксперт, контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов рассказал, что обратная милитаризация острова Змеиный ВСУ невозможна, учитывая отсутствие их господства в воздухе и на море.

ВС России заняли остров Змеиный в начале спецоперации. После того, как российская армия сообщила об уходе с острова, заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что ВСУ «намерены взять его под свой контроль».