Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и... 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление... 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали... 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его... 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

СМИ раскрыли подробности подготовки взявших остров Змеиный украинских войск

The Sun: британский спецназ обучал ВСУ для возвращения контроля над островом Змеиный

close
100%
Wikimedia Commons

Британские силы спецназначения занимались обучением украинских военнослужащих, чтобы Украина могла вернуть контроль над островом Змеиный, пишет газета Sun, ссылаясь на свои источники в вооруженных силах Британии.

«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций», — отмечается в публикации.

Сообщается, что британский спецназ учил украинских солдат использовать подводные буксировщики. Британская газета утверждает, что при помощи ВМС Британии водолазы из Украины могли обследовать побережье на наличие мин прежде, чем дать сигнал основной группе «начать атаку».

Журналисты Sun рассказали о цели возвращения острова Змеиный лишь в заголовке. Даты обучения украинцев британскими военными не указываются.

Ранее военный эксперт, контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов рассказал, что обратная милитаризация острова Змеиный ВСУ невозможна, учитывая отсутствие их господства в воздухе и на море.

ВС России заняли остров Змеиный в начале спецоперации. После того, как российская армия сообщила об уходе с острова, заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что ВСУ «намерены взять его под свой контроль».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+