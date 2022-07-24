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Telegraph: оборонные компании США и Британии работают над защитой от ракет РФ

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Оборонные компании, в том числе британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над созданием защиты от российских и китайских гиперзвуковых ракет, пишет The Telegraph.

По словам главы Cohort Энди Томиса, его фирма занимается проектом по поражению оружия, которое движется со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Глава Raytheon Missiles & Defense Уэсу Кремеру рассказал, что его фирма, скорее всего, сосредоточится на отслеживании ракет из космоса при помощи группировок спутников. При этом, по его мнению, защита от гиперзвукового оружия находится в «зачаточном состоянии», а этим вопросом в Штатах занимаются в рамках лишь одного проекта.

Ранее японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно провело испытание небольшой метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки.

Запуск ракеты был осуществлен с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. S-520 в длину около 9 м и весит приблизительно 2,6 тонны. На ней установлен двигатель, который генерирует ударную волну за счет сжигания метана и кислорода. В ходе испытаний ракета достигла высоты 168 км.

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