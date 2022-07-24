Власти Запорожской области заявили, что ВСУ совершили три атаки БПЛА на насосные станции

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на насосные станции в регионе, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные совершили три атаки дронами по насосным станциям в Розовском районе.

«Предварительно, уничтожена фильтровальная установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждены машинное отделение, гаражи», — сообщил Балицкий.

На этой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли местную АЭС.

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить оперативность уничтожения над приграничными с Россией регионами беспилотников ВСУ. Также он приказал жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в перешедших под контроль российских Вооруженных сил населенных пунктов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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