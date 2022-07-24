Поляки высмеяли министра обороны Польши после заявления о войне с Россией

Пользователи портала wPolytice высмеяли вице-премьера — министра обороны Польши Мариуша Блащака из-за его слов о необходимости сделать армию республики самой сильной в Европе, чтобы «дать отпор России», сообщает РИА «Новости».

Комментаторы скептически отнеслись к заявлению министра.

Так, один из них отметил, что «только такой бездарный деятель может ляпнуть подобную глупость».

Другой же пользователь указал, что польская армия может стать самой сильной в НАТО при одном условии – если Североатлантический альянс прекратит свое существование.

«Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит», — шутливо отреагировал на слова Блащака третий читатель.

Еще один комментатор выразил мнение, что сначала Польша обанкротится, а «безумцы» вроде главы Минобороны республики «обеспечат Польшу долгами на несколько поколений вперед».

Ранее Блащак заявлял, что у Польши будут «лучшие сухопутные войска среди членов НАТО в Европе».

До этого сообщалось, что Польша перевыполнила план НАТО по повышению трат на оборону до 2% ВВП. По словам главы правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, оборонные расходы государства достигли отметки в 2,4% ВВП, но власти не собираются останавливаться на этом.