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В Иране убит старший инженер-ракетчик Корпуса стражей исламской революции

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Vahid Salemi/AP

На юге Ирана был убит старший инженер-ракетчик Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Тамардар Мутлак. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что иранские власти не раскрывали смерть Мутлака, о ней стало известно лишь из сообщения о похоронах.

Тем не менее, официальный представитель иранского МИДа Насер Канаани заявил, что «трусливое убийство героев нашего научного мастерства не помогло закулисным террористам достичь своих целей».

При этом, разведка КСИР заявила, что в Иране была накрыта израильская шпионская сеть, действовавшая в непосредственном контакте с Моссадом. По данным издания она планировала осуществить «беспрецедентные акты диверсии и террористические операции».

Согласно отчету разведки, израильские шпионы проникли в Иран через автономный курдский регион Ирака.

Ранее сообщалось, что израильским спецслужбам приписали взрыв на иранском военном комплексе Парчин, на котором ведутся разработки ракетных, беспилотных и ядерных технологий.

В результате взрыва погиб «молодой инженер, работавший в министерстве» обороны в здании, где проводилась разработка беспилотников.

В июне прошлого года предположительно израильский беспилотник нанес удар по объекту в городе Карадж, который используется для сборки центрифуг для обогащения урана в Натанзе и Фордо.

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