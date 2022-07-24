Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и... 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление... 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали... 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его... 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США рассказали о проблемах в американской армии

TAC: ВС США столкнулись с острой нехваткой рекрутов из-за нежелания американцев служить

close
100%
Stephen B. Morton/AP

Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявил, что ВС США столкнулись с недобором рекрутов из-за отказа американцев служить. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

По его мнению, американские военные «заговорили на языке левых», что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало «уменьшение числа американцев, поступающих на службу».

Чанг заявил, что США стоят перед непростым выбором — сокращения численности войск или перехода на обязательный призыв в армию.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли потребовал провести проверку взаимодействия американских военных с китайской армией из-за опасений небезопасных или непрофессиональных контактов.

Милли потребовал исключить доступ китайских военных к информации, которая есть у ВС США касательно активности китайских самолетов или кораблей в непосредственной близости от американских военных объектов по всему миру. Проверке подвергнутся все контакты между ВС США и Народно-освободительной армией Китая за последние пять лет.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+