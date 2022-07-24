Военного инструктора в США уволили за отказ от вакцинации и тестирования на COVID-19

Полковник в отставке Сэнди Миарецки, прослужившая более 20 лет пилотом и оставшаяся после увольнения на службе в качестве инструктора Академии ВВС США, получила уведомление об увольнении за отказ от тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает The Epoch Times.

В начале учебного года, в январе 2022-го, ее впервые отстранили от преподавания по той же причине. Миарецки назвала это нарушением законодательства США, а также Нюрнбергского кодекса — международных стандартов, которым должны следовать врачи при проведении экспериментов на людях.

Бывший инструктор Академии ВВС рассказала, что помогала своим студентам составлять заявления об отказе от вакцины по религиозным убеждениям или медицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что около 600 военнослужащих американской армии выступили против обязательной вакцинации от COVID-19, отказываясь от нее по религиозным причинам. Об этом свидетельствует отчет, подготовленный для конгресса.

По данным издания, отчет содержит более 60 страниц свидетельских показаний военнослужащих ВВС, ВМС, сухопутных сил, корпуса морской пехоты, космических сил, национальной гвардии, береговой охраны и других подразделений вооруженных сил США, которые предпринимают различные меры, чтобы не выполнять требование сделать прививку.

Большинство из них ссылаются на закон о свободе вероисповедания и отказываются от вакцины по религиозным причинам. По данным издания, в федеральном суде США было рассмотрено 27 исков по оспариванию обязательной вакцинации в армии, в том числе коллективный иск Дейла Сары, в котором утверждается, что вакцины не являются лекарствами, не лечат от COVID-19 и не защищают от заражения этим вирусом и от его распространения.