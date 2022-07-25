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Власти Херсонской области: попытка контрнаступления на регион потерпела крах

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Gleb Garanich/Reuters

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление ВСУ на Херсонскую область провалилось. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Их [ВСУ. — «Газета.Ru»]попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим (Владимира) Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — рассказал Стремоусов.

По словам чиновника, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы получить больше помощи от Запада.

Ранее Стремоусов сообщал, что вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по району Каховской ГЭС и мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка. Стремоусов добавил, что данный мост не имеет стратегического и военного значения, однако вторые сутки подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

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