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Представительство ЛНР при СЦКК: ночью силы ВСУ обстреляли город Алчевск

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Flickr.com

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле города Алчевска со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3:00 мск по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)», — говорится в сообщении СЦКК.

24 июля глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на насосные станции в регионе. По его словам, украинские военные совершили три атаки дронами по насосным станциям в Розовском районе.

Также замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил, что Украины как государства фактически уже нет. Он заявил, что сейчас там идет разворовывание денег, предоставляемых Западом.

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