Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление... 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали... 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его... 10:59
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
В Иране хотят достичь объемов импорта пшеницы из России... 10:51
«Бесконечная» картинка очаровала пользователей соцсетей 10:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону российских самолетов

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов

close
100%
Пресс-служба ОАК/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что раскрыла и пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины, курируемую спецслужбами НАТО, по угону боевых самолетов ВКС России, передает РИА «Новости».

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков», — сообщили в ФСБ.

Помимо этого, сотрудники украинских спецслужб пытались принудить их посадить самолеты на контролируемые Вооруженными силами Украины аэродромы.

Там добавили, что задействованные в этой операции сотрудники украинских спецслужб и их пособники были установлены.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины и совершить диверсии против российской армии и мирного населения.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+