ФСБ: ВСУ пытались отравить штурмана угоняемого российского самолета клофелином

Штурмана российского боевого самолета, который пытались угнать украинские военные, планировали отравить клофелином. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности России, передает телеканал «Россия 24».

Телеканал привел фрагмент телефонного разговора украинского офицера с российским пилотом, якобы согласившимся на угон.

Украинский военный спрашивает, пьет ли штурман кофе.

«Просто есть зачастую препараты, которые действуют за 40 минут, через 30-40 (минут), поэтому нам очень важно рассчитать вот этот вот диапазон», — уточняет офицер ВСУ.

Далее он говорит, что препарат можно передать, чтобы не возникло вопросов «по рецепту и по всему остальному».

В итоге препарат был доставлен в Волгоград и оставлен в тайнике в лесистой местности. «Россия 24» показала кадры с изъятыми российскими силовиками двумя упаковками клофелина по 10 ампул каждая.

Ранее в ФСБ заявили, что российским силовикам удалось сорвать операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Уточняется, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

Кроме того, российским спецслужбам удалось узнать, что в населенных пунктах Украины расположено наибольшее число ПЗРК.