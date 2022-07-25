Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и... 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление... 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали... 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его... 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ФСБ: ВСУ пытались отравить штурмана угоняемого российского самолета клофелином

close
100%
Минобороны РФ

Штурмана российского боевого самолета, который пытались угнать украинские военные, планировали отравить клофелином. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности России, передает телеканал «Россия 24».

Телеканал привел фрагмент телефонного разговора украинского офицера с российским пилотом, якобы согласившимся на угон.

Украинский военный спрашивает, пьет ли штурман кофе.

«Просто есть зачастую препараты, которые действуют за 40 минут, через 30-40 (минут), поэтому нам очень важно рассчитать вот этот вот диапазон», — уточняет офицер ВСУ.

Далее он говорит, что препарат можно передать, чтобы не возникло вопросов «по рецепту и по всему остальному».

В итоге препарат был доставлен в Волгоград и оставлен в тайнике в лесистой местности. «Россия 24» показала кадры с изъятыми российскими силовиками двумя упаковками клофелина по 10 ампул каждая.

Ранее в ФСБ заявили, что российским силовикам удалось сорвать операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Уточняется, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

Кроме того, российским спецслужбам удалось узнать, что в населенных пунктах Украины расположено наибольшее число ПЗРК.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+