ФСБ: британские спецслужбы помогали ВСУ в угоне российского самолета

Спецслужбы Великобритании помогали украинским военнослужащим в операции по угону российских военных самолетов. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России в эфире телеканала «Россия 24».

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб», — сказал представитель ФСБ.

Ранее в ФСБ заявили, что российским силовикам удалось сорвать операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Cообщалось, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

По данным ФСБ, штурмана угоняемого российского самолета пытались отравить клофелином.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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