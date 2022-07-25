ВС Украины получили британские буксируемые гаубицы L119

Украина получила гаубицы L119 калибра 105 мм британского производства. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Утверждается, что гаубицы уже доставлены в зону боевых действий.

Британскую 105-миллиметровую гаубицу L119 можно транспортировать при помощи вертолетов или с помощью парашютов. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км.

Ранее сообщалось, что Британия предоставит Украине 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов.

В конце июня правительство Великобритании приняло решение выделить дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) на оказание военной помощи Украине. В новый пакет помощи вошли комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.