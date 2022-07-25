Офис Зеленского сообщил о прибытии на Украину польских танков PT-91

Украина получила танки PT-91 польского производства. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — говорится в сообщении.

Ранее в беседе с изданием Defence24 польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что российские модернизированные танки имеют преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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