Сунак считает Китай самой большой угрозой для Великобритании

Бывший министр финансов и кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании, сообщает РИА «Новости».

По словам Сунака, если его изберут премьером, он намерен пересмотреть партнерские отношения Соединенного Королевства с Китаем в области исследований, которые могут помочь Пекину в технологическом или военном плане.

«Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», — цитирует Сунака Общественная служба новостей.

Кроме того, он отметил, что не позволит «Китаю захватить наши университеты» и обеспечит «британским компаниям и госучреждениям необходимую кибербезопасность».

«И я буду работать с президентом Байденом и другими мировыми лидерами, чтобы преобразовать устойчивость Запада к угрозе, которую представляет Китай», — резюмировал Сунак.