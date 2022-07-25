Минобороны РФ сообщило об уничтожении перевалочной базы ВСУ с боеприпасами к РСЗО HIMARS

Российские военнослужащие уничтожили перевалочную базу Вооруженных сил Украины с боеприпасами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777 в Богдановцах. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, в акватории Днепровского лимана была предотвращена попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров диверсионной группы ВСУ на территорию Херсонской области, оба катера были уничтожены российской стороной, сообщили в МО РФ.

Также в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и ликвидировали тем самым свыше 100 украинских военных и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово.