Столтенберг рассказал, что ещё НАТО отправит Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью сербской газете Kurir рассказал, что ещё альянс отправит Украине. Он заверил, что ей будет оказываться серьезная финансовая и военная помощь.

«НАТО будет предоставлять всеобъемлющую помощь, включающую средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские запасы и бронежилеты, защиту против мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем против беспилотников», — цитирует Столтенберга Общественная служба новостей.

Также он заверил, что в долгосрочной перспективе альянс поможет Украине «перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО, развить функциональную совместимость, а также дополнительно укрепить свои институты обороны и сферы безопасности».