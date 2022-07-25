Минобороны России сообщило о попытке украинских военных высадиться на катерах под Херсоном

Минобороны России сообщило об уничтожении двух десантных катеров ВМС Украины.

Утверждается, что в акватории Днепровского лимана была обнаружена попытка украинских военных выдвинуться и высадиться с быстроходных десантных катеров на территорию Херсонской области.

«В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — заявили в ведомстве.

Также сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили перевалочную базу Вооруженных сил Украины с боеприпасами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777 в населенном пункте Богдановцы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.