ФРГ предоставила Украине первые три ЗРК «Гепард» и боеприпасы к ним

Германия предоставила Украине первые три зенитно-ракетных комплекса «Гепард» и боеприпасы к ним. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».

«Ждем первых 15 «гепардов». Три уже заехали в Украину и они сегодня уже в распоряжении ВСУ», — сказал министр.

В середине июня глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы начнут поставлять на Украину после того, как будет завершено обучение украинских военных пользованию ими.

Позднее в июле газета Lübecker Nachrichten сообщала, что украинские военные приступили к тренировкам использования немецких самоходных зенитных установок (СЗУ) «Гепард».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.